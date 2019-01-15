﻿ На оцифровку оставшихся "мешков ЧК" потребуется еще 52 000 евро, Mixnews.lv

Общество |

Центру документации последствий тоталитаризма (ЦДПТ) необходима 51 976 евро, чтобы до 30 апреля можно было закончить оцифровку документов Комитета государственной безопасности (КГБ), которые нужно опубликовать до 1 мая этого года, сообщили в Бюро по защите Сатвесме (БЗС).

Как пояснили в бюро, учитывая то, что новые политические инициативы будут рассмотрены вместе с проектом бюджета на 2019 год, БЗС обратился с просьбой к Министерству юстиции помочь с финансированием, чтобы можно было бы в намеченные сроки выполнить установленную законом “О сохранении, использовании документов бывшего Комитета государственной безопасности и факте сотрудничества лиц с КГБ” задачу.

Согласно закону, оставшуюся часть документов планируется опубликовать до 30 апреля. В бюро подчеркнули, что "соблюдая упомянутое в законе, необходимо срочно возобновить работу над оцифровкой документов, чтобы задача была выполнена в указанные сроки".

Вопрос о выделении средств из бюджета будет рассмотрен Кабинетом министров во вторник, 15 января.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года на сайте kgb.arhivi.lv была опубликована часть документов КГБ ЛССР.

Фото: TV3 Ziņas