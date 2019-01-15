﻿ На оцифровку оставшихся "мешков ЧК" потребуется еще 52 000 евро, Mixnews.lv

На оцифровку оставшихся "мешков ЧК" потребуется еще 52 000 евро (5)
Центру документации последствий тоталитаризма (ЦДПТ) необходима 51 976 евро, чтобы до 30 апреля можно было закончить оцифровку документов Комитета государственной безопасности (КГБ), которые нужно опубликовать до 1 мая этого года, сообщили в Бюро по защите Сатвесме (БЗС).
Как пояснили в бюро, учитывая то, что новые политические инициативы будут рассмотрены вместе с проектом бюджета на 2019 год, БЗС обратился с просьбой к Министерству юстиции помочь с финансированием, чтобы можно было бы в намеченные сроки выполнить установленную законом “О сохранении, использовании документов бывшего Комитета государственной безопасности и факте сотрудничества лиц с КГБ” задачу.
Согласно закону, оставшуюся часть документов планируется опубликовать до 30 апреля. В бюро подчеркнули, что "соблюдая упомянутое в законе, необходимо срочно возобновить работу над оцифровкой документов, чтобы задача была выполнена в указанные сроки".
Вопрос о выделении средств из бюджета будет рассмотрен Кабинетом министров во вторник, 15 января.
Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года на сайте kgb.arhivi.lv была опубликована часть документов КГБ ЛССР.
Фото: TV3 Ziņas