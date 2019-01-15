﻿ Хозяева, отзовитесь! В Дарзциемсе найдены два кролика, Mixnews.lv

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В субботу, 12 января, в Риге были спасены два кролика, сообщает организация Dzīvnieku policija в соцсети Facebook. Об этом пишет NRA.

"Сегодня на улице Пилдас, в Риге, мы спасли двух кроликов. Нашли и двух, которых уже съели. Люди, опомнитесь. Мы ждем любую информацию о хозяевах. На данный момент кролики находятся в тепле в приюте для животных Ulubele", - указано в публикации Ulubele.

Как отмечает NRA, за нарушение требований содержания и перевозки животных может быть высказано предупреждение или выписан штраф на сумму от 7 до 350 евро для физических лиц, для юридических лиц - от 15 до 700 евро с конфискацией животного или без.

Фото: скриншот из видео