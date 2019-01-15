﻿ Исследователь о людях из "мешков ЧК": в магазин не выйти, пальцем показывают!, Mixnews.lv

Исследователь о людях из "мешков ЧК": в магазин не выйти, пальцем показывают! (2)

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Общество | 15 января 2019 года, 17:54

Жизнь некоторых людей, чьи имена были опубликованы после открытия так называемых «мешков ЧК» изменилась в худшую сторону. Об этом в передаче «Delfi TV с Янисом Домбурсом» рассказал руководитель Центра документации последствий тоталитаризма Индулис Залите.

«В декабре звонила женщина из небольшого населенного пункта в Латгале и рассказала, что случайно по дороге в магазин узнала о том, что ее отец находится в мешках ЧК. Хотя ее отец был достойным человеком. Его уже нет в живых, но его дочь сейчас плачет и не понимает, что произошло. Женщина рассказала, что не может теперь ходить ни в магазин, ни в церковь, потому что в маленькой деревне все друг друга знают и шепчутся. Я посмотрел карточку с именем этого человека и увидел, что он был только кандидатом на вербовку! Так что ни о каком сотрудничестве с КГБ не может быть и речи. Но не всем это понятно, все его смешивают с остальными в этих мешках», - рассказал исследователь.

По его словам, есть люди, которые после обнародования картотеки КГБ теперь совершенно необоснованно страдают.

«Есть еще одна похожая история. В Кулдиге два человека, имена которых находятся в мешках ЧК, больше не могут появляться на улицах города. На одного даже показывают пальцем!», - рассказал Залите.

Индулис Залите неоднократно выступал против публикации документов КГБ, предугадывая реакцию общества и предупреждая о последствиях.

Напомним, 20 декабря на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК.Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Фото: twitter.com/egliitis , delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu

Комментарии 2
Latviešu Patriots48 минут назад
Esmu pats brīvpratīgi un ar prieku stučīju uz LU Filoloģijas fakultātes kolēģiem. Par to man bija desa un banāni bez rindas.Mans pseidonīms ČK maisos bija "Gnīda".Un tagad sadarboties ar Latvijas Drošības Dienestu es uzskatu par sava Latvijas republikas pilsoņa gada pienākumu! GODS KALPOT LATVIJAI TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI!
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стучать не красиво 15 минут назад
У меня есть один стукач, кто на меня донос написал, с политикой, кгб не связано. Говорил, что полностью на моей стороне, все знает, готов защищать везде. Вместо этого написал в доносе противоположное.
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