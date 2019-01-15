﻿ Исследователь о людях из "мешков ЧК": в магазин не выйти, пальцем показывают!, Mixnews.lv

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Жизнь некоторых людей, чьи имена были опубликованы после открытия так называемых «мешков ЧК» изменилась в худшую сторону. Об этом в передаче «Delfi TV с Янисом Домбурсом» рассказал руководитель Центра документации последствий тоталитаризма Индулис Залите.

«В декабре звонила женщина из небольшого населенного пункта в Латгале и рассказала, что случайно по дороге в магазин узнала о том, что ее отец находится в мешках ЧК. Хотя ее отец был достойным человеком. Его уже нет в живых, но его дочь сейчас плачет и не понимает, что произошло. Женщина рассказала, что не может теперь ходить ни в магазин, ни в церковь, потому что в маленькой деревне все друг друга знают и шепчутся. Я посмотрел карточку с именем этого человека и увидел, что он был только кандидатом на вербовку! Так что ни о каком сотрудничестве с КГБ не может быть и речи. Но не всем это понятно, все его смешивают с остальными в этих мешках», - рассказал исследователь.

По его словам, есть люди, которые после обнародования картотеки КГБ теперь совершенно необоснованно страдают.

«Есть еще одна похожая история. В Кулдиге два человека, имена которых находятся в мешках ЧК, больше не могут появляться на улицах города. На одного даже показывают пальцем!», - рассказал Залите.

Индулис Залите неоднократно выступал против публикации документов КГБ, предугадывая реакцию общества и предупреждая о последствиях.

Напомним, 20 декабря на сайте kgb.arhivi.lv была выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК.Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Фото: twitter.com/egliitis , delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu