﻿ В Египте пропала латвийская певица, Mixnews.lv

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В Египте около недели назад пропала без вести участница телешоу и латвийская певица Мара Катарская. Вероятней всего, она находится в Хургаде. Во вторник на поиски дочери за границу собралась отправиться ее мама.

Сестра Мары — Вита — рассказала порталу Delfi, что в последний раз девушка выходила на связь 8 января. О том, куда могла пропасть Катарская, не знает и ее работодатель в Египте: девушка уже неделю не появлялась на работе. Однако он пояснил, что Мара встречалась с мужчиной, имеющим отношение к нелегальному обороту наркотиков. Когда Вита узнала телефон нового приятеля сестры и смогла поговорить с Марой, то узнала, что той грозит опасность.

К поиска девушки были подключены египетская полиция и посольство Латвии в Египте. 13 января Мара обратилась в полицию и рассказала, что друг ее бил, унижал, издевался и при этом фотографировал.

Когда дело дошло до суда, Мара отказалась свидетельствовать против сожителя. Вита предполагает, что сестру могли сильно запугать. После суда Мара снова пропала и не выходит на связь. При этом в египетской полиции предположили, что Катарская, возможно, сама не хочет возвращаться в Латвию.

Сама девушка в последний раз выходила на связь 13 января. На своей странице в Facebook она сообщила, что теперь с ней все в порядке и поблагодарила всех за переживания.

Уже после этого мать и сестра Мары Катарской обратились с просьбой помочь им собрать деньги, чтобы отправиться на ее поиски в Египет. Известно также, что у девушки заканчивается виза, поэтому египетским властям придется ее депортировать.

Сегодня днем стало известно, что женщинам удалось найти деньги на билеты. Судя по комментариям к посту, сестра девушки поддерживает связь с посольством Латвии в Египте, а также сотрудничает с местной полицией.

Фото: Facebook/Mara Katarska