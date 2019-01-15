﻿ В Египте пропала латвийская певица, Mixnews.lv

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В Египте пропала латвийская певица (2)

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Общество | 15 января 2019 года, 13:33

В Египте около недели назад пропала без вести участница телешоу и латвийская певица Мара Катарская. Вероятней всего, она находится в Хургаде. Во вторник на поиски дочери за границу собралась отправиться ее мама.

Сестра Мары — Вита — рассказала порталу Delfi, что в последний раз девушка выходила на связь 8 января. О том, куда могла пропасть Катарская, не знает и ее работодатель в Египте: девушка уже неделю не появлялась на работе. Однако он пояснил, что Мара встречалась с мужчиной, имеющим отношение к нелегальному обороту наркотиков. Когда Вита узнала телефон нового приятеля сестры и смогла поговорить с Марой, то узнала, что той грозит опасность.

К поиска девушки были подключены египетская полиция и посольство Латвии в Египте. 13 января Мара обратилась в полицию и рассказала, что друг ее бил, унижал, издевался и при этом фотографировал.

Когда дело дошло до суда, Мара отказалась свидетельствовать против сожителя. Вита предполагает, что сестру могли сильно запугать. После суда Мара снова пропала и не выходит на связь. При этом в египетской полиции предположили, что Катарская, возможно, сама не хочет возвращаться в Латвию.

Сама девушка в последний раз выходила на связь 13 января. На своей странице в Facebook она сообщила, что теперь с ней все в порядке и поблагодарила всех за переживания.

Уже после этого мать и сестра Мары Катарской обратились с просьбой помочь им собрать деньги, чтобы отправиться на ее поиски в Египет. Известно также, что у девушки заканчивается виза, поэтому египетским властям придется ее депортировать.

Сегодня днем стало известно, что женщинам удалось найти деньги на билеты. Судя по комментариям к посту, сестра девушки поддерживает связь с посольством Латвии в Египте, а также сотрудничает с местной полицией.

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Фото: Facebook/Mara Katarska

Комментарии 2
Latviešu Patriots31 минуту назад
Jācer, ka galarezultātā ar meiteni viss būs kārtībā! Patlaban izskatās, ka daudz kas ir viņas pašas muļķīgās rīcības rezultāts! Vēlu viņai veiksmi, galu galā katrs Latviešu cilvēks pats par sevi ir vērtība!
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Patriot45 минут назад
Loti ceru, ka meiteni izglàbs, bet pasai tacu arì ir jàapzinàs ar ko tu draudzèjies.
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