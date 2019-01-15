﻿ В Латвии появился первый поезд с "читальней", Mixnews.lv

В Латвии появился первый поезд с "читальней" (10)
Во вторник, 15 января, из Риги в Сигулду отправился первый в Латвии поезд с "читальней", сообщает Skaties.lv .
Как отмечает портал, до сих пор слово "читальня" ассоциировалось с помещением в библиотеке, однако теперь возможность взять книгу и прочесть ее будет предоставлена пассажирам поезда.
"Имант Зиедонис говорил, что желание читать появляется из-за свободного времени. Когда у нас есть свободное время? В поезде. Мы думаем, что людям стоит предлагать возможность читать в их свободное время", - рассказала журналистам представитель музея Иманта Зиедониса Жанете Гренде.
Проект "читальни" в поезде является результатом сотрудничества Pasažieru vilciens и Национальной библиотеки, которая в этом году отметит свое столетие со дня основания. Пока "читальня" организована только в одном дизельном поезде - в первом и последнем вагонах, в целом пассажирам предлагается три ящика со специально отобранными книгами.
Тема первого квартала этого года - дорога. Как сообщает портал, если пассажирам понравится нововведение, такие "читальни" будут организованы и в других поездах.
"Наверное, многие думают: а если мне понравится книга, могу ли я ее взять домой? Да, книги можно брать домой, а после прочтения их можно отдать кассирше на любой железнодорожной станции", - отметила Жанете Гренде.
Фото: Oksana Džadana/F64 Photo Agency