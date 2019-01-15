﻿ Депутатам Рижской думы анонимно прислали книги папы Римского, Mixnews.lv

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Всем депутатам Рижской думы анонимно прислали в подарок одну из книг папы Римского. Об этом рассказал депутат самоуправления от «Нового Единства» Вилнис Кирсис.

"Какой-то неизвестный доброжелатель прислал всем фракциям Рижской думы книгу папы Римского Франциска «Путь смирения». Надеюсь, что эту книгу получил Нил Ушаков и Андрис Америкс. Для них особенно важно прочесть раздел «Коррупция и грех»", - написал Кирсис на своей странице в Twitter.

Kāds nezināms labvēlis nosūtījis visām Rīgas domes frakcijām Pāvesta Franciska grāmatu "Pazemības ceļš". Ceru, ka šo grāmatu saņēma arī @nilsusakovs un @AndrisAmeriks, viņiem īpaši vērtīgi būtu izlasīt nodaļu "Korupcija un grēks". pic.twitter.com/GzRtAKiNVX — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) 15 января 2019 г.

Как сообщалось оппозиция Рижской думы, в частности депутаты от фракции Национальное объединение (VL-ТB/LNNK) в декабре инициировали сбор подписей за освобождение от должности мэра Риги Нила Ушакова.

Оппозиция указывала, что после коррупционного скандала в Rīgas Satiksme(RS) Ушаков как держатель доли капитала этого предприятия не может оставаться на должности. По мнению депутатов, мэр не следил за ситуацией в RS, а потому должен нести ответственность за ситуацию.

В 2006 году Хорхе Марио Бергольо (папа Римский) выпустил книгу на испанском языке Corrupción y pecado («Коррупция и грех»). Размышляя о природе коррупции, Папа утверждает, что нельзя видеть в ней «только ещё один рядовой грех». По его мнению, существующая система «возвеличивает коррупцию, и она становится обыденностью, образом жизни».

Фото: twitter.com/VilnisKirsis