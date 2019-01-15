﻿ В Латвии введут возрастные ограничения на посещение солярия, Mixnews.lv

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В дальнейшем услуги соляриев можно будет оказывать только совершеннолетним лицам, предусматривают принятые правительством правила о гигиенических требованиях к оказанию услуг косметического загара. Новые правила вступят в силу 1 апреля этого года.

Такое условие уже введено во Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Литве, Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Исландии, Норвегии и еще некоторых странах.

Причем за его несоблюдение для поставщиков услуг соляриев нередко предусмотрен также денежный штраф. В Германии, например, он достигает 50 000 евро, отмечает разработавшее новые правила Министерство здравоохранения.

Сейчас лица в возрасте до 18 лет могут получать услуги соляриев, предъявив справку от семейного врача или дерматолога.

В Латвии несовершеннолетние лица впервые посещают солярий в среднем в возрасте 14,8 лет. Это очень высокий показатель, указывает Минздрав.

В дальнейшем получателям услуг косметического загара будет необходимо заполнить анкету, подтвердив свою информированность о связанных с получением этих услуг рисках для здоровья.

Излучение в солярии в среднем до 12 раз интенсивнее, чем от естественного светила, даже в самое теплое время года. Повальное увлечение соляриями с умеренным и холодным климатом в последние годы особенно беспокоит врачей, онкологов и дерматологов.

Официально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вообще не рекомендует приобретать загар таким способом. По данным ВОЗ, у людей, которые начали пользоваться солярием до 35 лет, почти вдвое больше шансов заболеть меланомой или плоскоклеточным раком кожи.

Сегодня ВОЗ приравнивает искусственный загар к таким однозначно вредным привычкам, как табакокурение. В июле 2009 года международная группа по изучению рака (International Agency for Research on Cancer) рекомендовала ВОЗ включить загар в группу особо опасных канцерогенов и ужесточить требования к соляриям.

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