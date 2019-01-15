﻿ В Rīgas Satiksme нашли способ сэкономить в бюджете 9 млн евро, Mixnews.lv

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Муниципальное транспортное предприятие Rīgas Satiksme нашло способ сэкономить в бюджете этого года 9,5 млн евро, рассказал временный председатель правления предприятия Анрийс Матисс. В основном планируется отказаться от ремонтных работ, приобретения основных средств, вложений в информационные системы.

Это означает, что дотация самоуправления будет не больше, чем в прошлом году. В 2018 году из бюджета самоуправления предприятие получило 122 млн евро, вместе со средствами государственного бюджета - 130 млн евро.

Матисс подчеркнул, что от сокращения расходов не пострадают работники предприятия, зарплаты будут повышаться. Также пассажиры не должны беспокоиться о том, что вырастут цены на билеты.

Уменьшение расходов предприятия еще планируется обсудить с держателем долей капитала предприятия - мэром Риги Нилом Ушаковым.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией ведет уголовный процесс о трех закупках Rīgas Satiksme.