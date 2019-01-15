﻿ Не яйцом единым: Рижские шпроты хотят побить рекорд в Instagram, Mixnews.lv

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После того, как фотография обычного куриного яйца набрала рекордное количество лайков в Instagram за всю историю существования приложения, «Рижские шпроты» решили стать самой популярной публикацией среди пользователей Латвии, пишет Dienas Bizness.

В редакцию издания пришло следующее письмо:

«На днях наша небольшая команда узнала о том, что куриное яйцо (@world_record_egg) побило мировой рекорд по количеству лайков к публикации в социальной сети Instagram. Незамедлительно мы приняли решение о том, что рижские шпроты ничем не хуже и также имеют право на подобное признание. Мы, шпроты, делимся изображением нашего дома, пока сами находимся в отпуске. Мы не претендуем на самый популярный пост в мире, но самым популярным постом в Латвии мы точно станем, после чего латвийцев ждет особый сюрприз», - говорится в сообщении.

На момент написания этого материала пост собрал всего 655 лайков.

Напомним, что 4 января, аноним world_record_egg запостил единственную картинку с изображением яйца с призывом набрать больше лайков, чем у предыдущей «чемпионки» - Кайли Дженнер, представительницы всемирно известного медийного клана Дженнер-Кардашьян. Аккаунту удалось недостижимое - фото яйца на белом фоне собрало более 40 млн лайков.