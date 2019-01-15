﻿ В Риге задержана женщина за езду на квадроцикле без прав, Mixnews.lv

Общество |

Днем 12 января в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс, в парке Эбельмуйжа женщина катаясь на квадроцикле и тянула за собой лыжника. Об этом очевидцы сообщили Рижской муниципальной полиции.

На момент прибытия стражей порядка женщина в парке продолжала кататься на механическом транспортном средстве. К нему был прикреплен трос, за который держался мужчина на лыжах. Пара была немедленно остановлена.

Полицейские попросили объяснить, почему именно парк был выбран для таких зимних развлечений, а также попросили женщину предъявить удостоверение, позволяющее управлять квадроциклом. Мужчина пояснил, что не видит проблемы в том, что зимой нельзя покататься в парке на механическом автотранспорте. Женщина, в свою очередь, призналась полицейским, что прав у нее нет.

Для проведения дальнейших процессуальных действий на место были вызваны сотрудники Государственной полиции.

Par slēpotāja vilkšanu ar kvadriciklu Ēbelmuižas parkā aizturēta sieviete bez tiesībām



Vairāk lasi: https://t.co/YiUGQJ1TXf pic.twitter.com/GZjuPYhieU — Pašvaldības policija (@RigasPP) 15 января 2019 г.

Фото: twitter.com/RigasPP