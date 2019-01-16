﻿ Зафиксирована первая в этом году молния, Mixnews.lv

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Во вторник, 15 января, вечером и в ночь на среду, 16 января, в Риге был сильный снегопад, а в 2.30 в столице была зафиксирована первая в этом году вспышка молнии. Об этом пишет NRA.

Снег и грозу в столицу принесли идущие с Рижского залива кучевые облака. Они образовываются при слиянии холодного воздуха с относительно теплой водой.

Ранее в Риге вспышки молнии были зарегистрированы во время снегопада 27 ноября 2018 года. Грозы на побережье происходят почти каждую зиму, чаще всего это явление возникает на побережье на юге Курземе, где морская вода теплее.

Между тем в среду, 16 января, утром в Риге и некоторых других местах Латвии идет снег. На большей части Курземе и Земгале погода ясная. Дует медленный до умеренного западный, северо-западный ветер.

Самая низкая и температура воздуха зарегистрирована в Курземе - -10 градусов. Самая высокая температура зарегистрирована в Курземе - в Лиепае температура воздуха составила +1 градус.

Температура воздуха в Риге составляет от нуля на морском побережье до -5 градусов в юго-западном пригороде столицы. Дует медленный до умеренного западный, северо-западный ветер.

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