﻿ В Сейм подана инициатива о сокращении рабочего дня (+ОПРОС), Mixnews.lv

Общество |

На этой неделе в Сейм подана подписанная более чем 10 000 жителей Латвии инициатива о сокращении рабочего дня до 6,4 часа, сообщили агентству LETA на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Сбор подписей под этой инициативой на портале был начат в декабре 2016 года. Ее авторы предлагают сократить установленное нормальное рабочее время с нынешних 40 до 32 часов в неделю, не уменьшая при этом количество установленных выходных дней и сокращенных предпраздничных рабочих дней.

Это даст жителям дополнительное свободное время, которое они смогут посвятить себе и семье, а также увеличит количество рабочих мест и снизит безработицу, отмечают авторы инициативы.

Инициативу рассмотрит комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Фото: pixabay.com