﻿ В Сейм подана инициатива о сокращении рабочего дня (+ОПРОС), Mixnews.lv

В Сейм подана инициатива о сокращении рабочего дня (+ОПРОС) (3)

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Общество | 16 января 2019 года, 11:07

На этой неделе в Сейм подана подписанная более чем 10 000 жителей Латвии инициатива о сокращении рабочего дня до 6,4 часа, сообщили агентству LETA на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Сбор подписей под этой инициативой на портале был начат в декабре 2016 года. Ее авторы предлагают сократить установленное нормальное рабочее время с нынешних 40 до 32 часов в неделю, не уменьшая при этом количество установленных выходных дней и сокращенных предпраздничных рабочих дней.

Это даст жителям дополнительное свободное время, которое они смогут посвятить себе и семье, а также увеличит количество рабочих мест и снизит безработицу, отмечают авторы инициативы.

Инициативу рассмотрит комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Edžus9 минут назад
Ha ha , smieklīgi.. jūs laikam aizmirsāt kur dzīvojat. Latvijā jums nav Eiropa
1
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Patriot15 минут назад
Ar piebildi, ka par virstundu nostràdàto darba devèjs apmaksà dubultà.
2
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Жанетта3 минуты назад
нам уже работодатель высказал мысль, что если будем работать меньше 8.ч. то зарплата не будет даже 400 евро...минимален пример на около 350 евро, а так работать на 1.5 ставки на одной работе нельзя , сверхурочные у нас платят в конверте по 1.50 евро в час.....ТО ЧТО Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ ?
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