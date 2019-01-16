﻿ Латвийский наркокурьер: работа контрабандиста - это искусство, Mixnews.lv

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Работа контрабандиста является искусством. Такое мнение в интервью изданию KasJauns выразил известный латвийский наркокурьер Роланд Привертс. Об этом пишет NRA.

По словам Привертса, когда он только начал заниматься контрабандой наркотиков, основной мотивацией для него послужили деньги. Однако позже финансы перестали быть для него лейтмотивом.

"Намного больше стала интересовать сама работа контрабандиста, ее процесс. Он такой азартный, такой захватывающий, как искусство. Я сам не могу это описать, но это настолько интересно, что остановиться тяжело. Эта работа манит. Конечно, существует основательный риск, есть и страх, но он всегда преодолевается. В результате получаешь удовольствие и радость", - заявил наркокурьер.

Привертс добавил, что адреналин, который человек получает, если сделка удалась, неописуем.

Напомним, в 1999 году Привертс (ранее Падунс, взял после свадьбы фамилию жены) был задержан в Рижском аэропорту вместе с Дайрой Силавой, которая на тот момент была главой Латвийской ассоциации моделей. У них изъяли около 2 кг кокаина.

Привертса приговорили к 6 годам лишения свободы, однако за хорошее поведение досрочно освободили. Едва выйдя из заключения, он заявил, что продолжит свой бизнес.

В 2004 году Привертса задержали в Эквадоре с 894 гр кокаина. В этой стране за подобное преступление предусмотрен пожизненный срок, однако он отделался всего 5 годами лишения свободы. Уже в 2009 году он попался на очередной попытке провоза наркотиков, контрабандист был осужден в Финляндии. Привертс получил восемь лет, но ему снова повезло: за хорошее поведение его освободили досрочно, он вернулся в Латвию и продолжил преступный бизнес.

В 2018 году Рижский окружной суд назначил Привертсу наказание в виде тюремного заключения за контрабанду кокаина и хранение листьев коки. Свою вину наркокурьер отрицает.

KasJauns отмечает, что Привертс сейчас проживает в Боливии и занимается производством сосисок. Между тем, 14 января Госполиция в результате международного сотрудничества изъяла две тонны кокаина - самую крупную до сих пор партию этого наркотика в Латвии.

Фото: flickr.com/speedy9695