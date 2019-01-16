﻿ В Даугавпилсе смертность втрое превышает рождаемость, Mixnews.lv

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В 2018 году в Даугавпилсском крае умерло 418 жителей - втрое больше, чем родилось (143), свидетельствуют данные отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Самая маленькая по числу жителей волость края - Бикерниекская, где живут 544 человека, самая большая - Науйенская с 5165 жителями.

В 2018 году в Даугавпилсском краевом отделе ЗАГС было зарегистрировано 143 новорожденных: 83 мальчика и 60 девочек. Самые популярные имена для девочек - Алиса, Дарина, Анастасия, Камилла и Мария, для мальчиков - Максим, Тимур, Александр, Андрей, Дайнис, Егор и Мартин.

В Даугавпилсском крае в прошлом году было зарегистрировано 343 брака.

В первый брак вступили 243 мужчины и 236 женщин.

Брак в Даугавпилсском краевом отделе ЗАГС в 2018 году заключили 50 иностранных граждан - из России, Белоруссии, Литвы, Украины, Великобритании, США, Германии, Ирландии, Франции.

Фото: Flickr/allyson gray