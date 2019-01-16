﻿ Рижский зоопарк показал черепаху, которой "удалось невозможное", Mixnews.lv

Общество |

Рижский зоопарк опубликовал на своей странице в Facebook видео, героиней которого стала красноухая черепаха. Животное упало на спину и после некоторых попыток вернуться в нормальное состояние черепахе это удается.

"Черепаха перевернулась вверх тормашками! Что же делать, тащить назад? Черепахи так беспомощны, что своими силами не могут снова встать на ноги? Совсем нет - обычно они справляются весьма успешно", - прокомментировали ролик в зоопарке.

Ранее Рижский зоопарк призывал ответственно относиться к покупке домашних животных, особенно рептилий, и не выпускать надоевших черепах на улицу.