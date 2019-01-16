﻿ Рижский зоопарк показал черепаху, которой "удалось невозможное", Mixnews.lv

Рижский зоопарк показал черепаху, которой "удалось невозможное" (3)
Общество | 16 января 2019 года, 15:51
Рижский зоопарк опубликовал на своей странице в Facebook видео, героиней которого стала красноухая черепаха. Животное упало на спину и после некоторых попыток вернуться в нормальное состояние черепахе это удается.
"Черепаха перевернулась вверх тормашками! Что же делать, тащить назад? Черепахи так беспомощны, что своими силами не могут снова встать на ноги? Совсем нет - обычно они справляются весьма успешно", - прокомментировали ролик в зоопарке.
Ранее Рижский зоопарк призывал ответственно относиться к покупке домашних животных, особенно рептилий, и не выпускать надоевших черепах на улицу.
палигааа криеви наак, срочно зовите черепаха поднимателя
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Что черепаха...Вот как таскателю черепах удалось стать министром обороны-это гораздо интереснее.
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Латышские политики такой трюк проделывают перед каждыми выборами ,перебегая с одной право-консервативной партии ,в другую право-консервативную партию ,правда правые консерваторы у нас в основном латыши плюс Юдин ,который хотел записаться латышом ,но не разрешили ,у него национальность пока --правый консерватор.
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