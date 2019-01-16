﻿ Рижский роддом вводит ограничения на посещения, Mixnews.lv

Общество |

Рижский роддом с 21 января вводит ограничения на посещение пациенток. Это сделано ради безопасности рожениц и новорожденных во время эпидемии гриппа, сообщила представитель роддома Байба Аузане.

Навещать пациенток можно будет только по одному, кроме того, у посетителя не должно быть каких-либо симптомов инфекции. Детям до 12 лет посещение будет запрещено, если только сам ребенок не является пациентом.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Валмиере число заболевших гриппов достигло порога эпидемии. С 15 января эпидемия гриппа объявлена во всей Латвии.

Фото: Flickr/Matro Nguyen