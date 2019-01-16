﻿ Латвию заметет снегом, Mixnews.lv

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В среду вечером территорию Латвии с запада начнет пересекать зона осадков, ожидаются метель и дождь, в четверг осадки продолжатся, прогнозируют синоптики.

Местами, в основном в Курземе и Видземе, осадки будут сильными.

Температура воздуха повысится до +2..+5 градусов, в начале ночи на востоке страны еще ожидается мороз до -9 градусов. В четверг вечером снова начнет подмораживать.

Скорость юго-восточного ветра в порывах будет достигать 13-18 м/сек., на западном Курземском и северном Видземском побережье - 18-23 м/сек.

В Риге временами возможен снег, переходящий в дождь, во второй половине дня небо может проясниться. Юго-западный ветер в порывах усилится до 15 м/сек., температура воздуха поднимется до +4 градусов.