﻿ Центр содержания образования оценил знания латышского детьми нацменьшинств, Mixnews.lv

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Большинство выпускников девятых классов школ национальных меньшинств знают латышский язык на среднем уровне, свидетельствует анализ, проведенный Государственным центром содержания образования.

Анализируя результаты централизованных экзаменов за последние пять лет, специалисты пришли к выводу, что большинство учеников получают средние оценки - B1 и B2. В 2018 году немного выросло количество оценок B2, C1 и C2, но доминирующим уровнем знаний оставался средний - B1 и B2.

Анализ в процентном разрезе показал, что за пять лет из общего количества сдавших экзамен - 20 532 девятиклассников школ нацменьшинств - 70,74% владели латышским языком на среднем уровне и только 2,91% на самом низком уровне A1. Однако ситуация могла быть и лучше, потому что после девяти лет обучения латышскому языку недопустимо, чтобы школьники набирали на экзамене только 5-29,99%, нужных для уровня А (основного). На высшем уровне (С) латышским языком владеют только 8,64% школьников, в том числе 0,51% получили высшую оценку C2, отмечает центр.

С одной стороны, такие результаты закономерны, так как у 15-16-летних подростков еще нет достаточного жизненного и интеллектуального опыта, чтобы убедительно продемонстрировать знание языка на высшем уровне.

Анализ показывает, что на среднем уровне говорящий может достаточно самостоятельно и свободно общаться. Выполнение устной части на централизованном экзамене показывает, что у детей нет проблем с ответами на вопросы, особенно на известные темы.

Однако следует думать о том, как развивать речевые навыки школьников в стремлении достичь более высокого уровня. На высшем уровне в отличие от среднего человек говорит почти без ошибок, у него большой словарный запас, и тема разговора не имеет значения.

Централизованный экзамен по латышскому языку состоит из устной части, аудирования, чтения, применения языка и письменных заданий. Лучшие оценки школьники получают по чтению, аудированию и устной речи.