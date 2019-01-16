﻿ Центр содержания образования оценил знания латышского детьми нацменьшинств, Mixnews.lv

Центр содержания образования оценил знания латышского детьми нацменьшинств (19)
Большинство выпускников девятых классов школ национальных меньшинств знают латышский язык на среднем уровне, свидетельствует анализ, проведенный Государственным центром содержания образования.
Анализируя результаты централизованных экзаменов за последние пять лет, специалисты пришли к выводу, что большинство учеников получают средние оценки - B1 и B2. В 2018 году немного выросло количество оценок B2, C1 и C2, но доминирующим уровнем знаний оставался средний - B1 и B2.
Анализ в процентном разрезе показал, что за пять лет из общего количества сдавших экзамен - 20 532 девятиклассников школ нацменьшинств - 70,74% владели латышским языком на среднем уровне и только 2,91% на самом низком уровне A1. Однако ситуация могла быть и лучше, потому что после девяти лет обучения латышскому языку недопустимо, чтобы школьники набирали на экзамене только 5-29,99%, нужных для уровня А (основного). На высшем уровне (С) латышским языком владеют только 8,64% школьников, в том числе 0,51% получили высшую оценку C2, отмечает центр.
С одной стороны, такие результаты закономерны, так как у 15-16-летних подростков еще нет достаточного жизненного и интеллектуального опыта, чтобы убедительно продемонстрировать знание языка на высшем уровне.
Анализ показывает, что на среднем уровне говорящий может достаточно самостоятельно и свободно общаться. Выполнение устной части на централизованном экзамене показывает, что у детей нет проблем с ответами на вопросы, особенно на известные темы.
Однако следует думать о том, как развивать речевые навыки школьников в стремлении достичь более высокого уровня. На высшем уровне в отличие от среднего человек говорит почти без ошибок, у него большой словарный запас, и тема разговора не имеет значения.
Централизованный экзамен по латышскому языку состоит из устной части, аудирования, чтения, применения языка и письменных заданий. Лучшие оценки школьники получают по чтению, аудированию и устной речи.
Вести допросы и состовлять расстрел ные списки, для этого достаточно среднего уровня.
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