﻿ Латвийцы шокированы: успеваемость детей в Кримулде стимулируют едой?!, Mixnews.lv

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Наиболее успевающие ученики Кримулдской средней и основной школы Гарлиба Меркеля Ледургас оставшееся время учебного года 2018/2019 будут получать бесплатные обеды, такое решение приняли депутаты думы Кримулдского края, пишет jauns.lv.

Депутаты решили выделить оплаченные самоуправлением обеды, стоимостью 1,90 евро, с января по май учащимся Кримулдской средней школы, средняя оценка которых за первый семестр учебного года была 7,5 баллов и выше. Дети основной школы Гарлиба Меркеля Ледургас с успеваемостью в 7,5 баллов и выше за первый семестр учебного года 2018/2019 так же будут обеспечены обедами стоимостью 1,28 евро.

Такое решение местных депутатов вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей соцсети Twitter.

"Что дальше? Неуспевающим ученикам будут давать меньшие порции? ", - вопрошает Алиса Зариня.

Kas tālāk? Nesekmīgajiem bērniem būs mazākas porcijas? https://t.co/om2o5EUGEq — alise zarina (@phronemophobe) January 16, 2019

"Прочитав это стало противно. Может быть, эта еда в школе для ребенка единственный прием пищи за день... Может быть, недоедание является одной из причин плохой успеваемости! Это уму непостижимо! Может быть, учителям не платить за неуспевающих учеников...", - возмущается пользовательница Дебора.

Еще один комментатор считает, что такую школу надо закрыть, причем, в срочном порядке.

Другой пользователь предположил, что, возможно, в результате такой стимуляции успеваемость среди учеников повысится.

"Может быть, в дальнейшем в этой школе все будут отличниками?", - написал Элгар Рагинскис.

Нашлись и такие, кто задал вопрос о допустимости такой стимуляции успеваемости среди учащихся самому Министерству образования.

"Интересно, как чувствуют себя учителя, ставя детям оценки и зная, что от его оценки будет зависеть, сможет ли ребенок поесть обед. Министерство образования, вы считаете это нормальным?", - написала Лива Перконе.

Спустя некоторое время публикацию прокомментировало и Минобразования.

"Добрый день. Позиция министерства такова, что учебный процесс и достижения нельзя связывать с основными надобностями - едой", - говорится в сообщении.

Фото: edition.cnn.com