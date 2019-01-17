﻿ Или ухо чесал? Twitter спорит, болтал ли Кайминьш по телефону за рулем, Mixnews.lv

Или ухо чесал? Twitter спорит, болтал ли Кайминьш по телефону за рулем (2)
Пользователь сети Twitter опубликовал фото, на котором виден депутат Сейма от KPV-LV Артусс Кайминьш за рулем. Автор фото утверждает, что в руках у Кайминьша мобильный телефон.
“Не будь зомби!” - пишет Дзинтарс Рудзитис, намекая на недавно проведенную Дирекцией безопасности дорожного движения информационную кампанию.
Фотография сделана 15 января, около 18 часов, на ул. Лачплеша, недалеко от перекрестка улиц Абренес и Спидолас, сообщил ее автор порталу Jauns.lv. На ней виден Артусс Кайминьш в своем Mercedes-Benz, его правая рука поднесена к уху.
Однако не все комментаторы в сети согласились с мнением автора фото. Часть уверена, что депутат действительно держит в правой руке телефон, другие же утверждают, что он мог просто почесать ухо.
Neesi zombijs @artuss pic.twitter.com/R89yZJcDuy— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) 15 января 2019 г.
Jauns.lv на протяжении двух дней пытался дозвониться депутату, чтобы выяснить его мнение насчет снимка, но не смог. Примечательно, что этот политик еще недавно с помощью камеры фиксировал все происходящее в Сейме и утверждал, что любой может с ним связаться при необходимости, пишет портал.
Nu, @artuss, vai tad nevari nopirkt lētu handsfree austiņu? Kaut vai paņem tās austiņas, kas nāca komplektā ar telefonu! Man ir liekas, varu uzdāvināt. #neesiZombijs— Jānis Lācis (@Lidotajs) 15 января 2019 г.
Moš ausi kasīja?— MetaSniedze (@meta_sniedze) 15 января 2019 г.
Напомним, в декабре Дирекция по безопасности дорожного движения (CSDD) Латвии запусила социальную рекламу о том, почему опасно использовать телефон за рулем. Главными героями социальной рекламы стали зомби. Они поют о том, как листали ленту новостей в соцсетях, переписывались, делали селфи и из-за этого попали в аварию.