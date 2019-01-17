﻿ Японец: я люблю Латвию и мечтаю переехать сюда!, Mixnews.lv

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Молодой парень из Японии Масаки Накагава рассказал телеканалу LNT о том, что он с энтузиазмом изучает латышский язык и в дальнейшем хотел бы переехать жить в Латвию.

"Мне нравятся люди в Латвии, латышский язык и Латвия вовсе", - отметил Накагава.

Как сообщает телеканал, в ходе изучения латышского языка молодой японец выучил многие местные песни. Например, Накагава выучил песню Sekundes группы Musiqq, потому что на самом деле привязался к Латвии.

Кроме того, Накагава и сам написал песню на латышском языке.

"Я мечтаю о жизни в Латвии, правда. Мне нравится язык, люди, еда и культура, мне на самом деле нравится в Латвии. Поэтому я изучаю все, что связано с Латвией", - заявил японец.

В Латвии Накагава проживал в 2015 году. Он был студентом по обмену в Латвийском сельскохозяйственном университете. По возвращению на родину японец решил продолжить изучение латышского языка.

Напомним, в конце прошлого года в интернете стал популярным видеоролик, в котором Накагава исполнил песню на латышском языке Klusā nakts.

Фото: facebook.com/masaki.nakagawa.712