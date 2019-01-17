﻿ Деление услуг здравоохранения на две корзины отложили на полгода, Mixnews.lv

Общество |

В четверг, 17 января, Сейм в окончательном чтении принял предложение, предусматривающее, что деление услуг здравоохранения будет отложено до 1 июля.

Учитывая, что этот законопроект предложила комиссия по социальным делам и труду, сегодня он был передан на рассмотрение комиссий в первом и втором чтении.

Законопроект предусматривает, что в первые шесть месяцев текущего года еще сохранится существующая система доступности медицинских услуг.

Как подчеркивают податели законопроекта, 1 января 2019 года учреждениям здравоохранения фактически не были обеспечены возможности убедиться в объеме прав жителей на оплачиваемые государством медицинские услуги, так как система не была полностью подготовлена к выполнению своих задач. Поэтому оплачиваемые государством услуги здравоохранения без деления на две корзины обеспечиваются всем жителям.

Как сообщалось ранее, с 2019 года услуги здравоохранения в Латвии планировалось разделить на две корзины - основную и полную.

Фото: pexels.com