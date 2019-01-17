﻿ Деление услуг здравоохранения на две корзины отложили на полгода, Mixnews.lv

Деление услуг здравоохранения на две корзины отложили на полгода (3)

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Общество | 17 января 2019 года, 11:03

В четверг, 17 января, Сейм в окончательном чтении принял предложение, предусматривающее, что деление услуг здравоохранения будет отложено до 1 июля.

Учитывая, что этот законопроект предложила комиссия по социальным делам и труду, сегодня он был передан на рассмотрение комиссий в первом и втором чтении.

Законопроект предусматривает, что в первые шесть месяцев текущего года еще сохранится существующая система доступности медицинских услуг.

Как подчеркивают податели законопроекта, 1 января 2019 года учреждениям здравоохранения фактически не были обеспечены возможности убедиться в объеме прав жителей на оплачиваемые государством медицинские услуги, так как система не была полностью подготовлена к выполнению своих задач. Поэтому оплачиваемые государством услуги здравоохранения без деления на две корзины обеспечиваются всем жителям.

Как сообщалось ранее, с 2019 года услуги здравоохранения в Латвии планировалось разделить на две корзины - основную и полную.

Фото: pexels.com

Комментарии 3
кот2 часа назад
А финансы выделенные на эти услуги на сколько корзин разложили?
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Петр2 часа назад
Ха-ха-ха напугали людей что не будут оказывать медицинские услуги и гопнули их на 200 евро. Красавчики!
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1000000000%1 час назад
Уроды , пусть каждого министра и их семьи разложил бы рак до 4 стадии и длительно и мучительно . 29 лет над людьми издеваются .
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