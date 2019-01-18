﻿ "Быстрое сердце, ноги медленные": пенсионеров призвали осторожно переходить улицы, Mixnews.lv

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Впервые в Латвии начата информативная кампания по безопасности на дорогах для пожилых людей "Быстрое сердце, но ноги медленные".

Согласно данным Госполиции, пенсионеры чаще всего рискуют пострадать в дорожном движении. Именно пожилые люди зачастую переходят дорогу в неположенном месте. Третья часть или 36% погибших в ДТП являются людьми в возрасте старше 60 лет. Кроме того, каждый третий пешеход-пенсионер является пострадавшим по своей вине.

36% no bojāgājušajiem gājējiem uz ceļa ir vecumā virs 60 gadiem. Turklāt katrs trešais gājējs seniors negadījumā cietis savas vainas dēļ.

Pirmoreiz Latvijā uzsāk informatīvu drošības kampaņu gājējiem senioriem "Strauja sirds, bet kājas lēnas". #straujasirds #kājaslēnas pic.twitter.com/k4YagZtaVY — Valsts policija (@Valsts_policija) January 16, 2019

В прошлом году в аварию попал 231 пожилой человек, 38 из которых были тяжело ранены, а 22 - погибли.

В ходе кампании пенсионеров призывают не переоценивать свои силы и задуматься не только о своей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Если в мыслях еще есть стремительность и уверенность, то физические возможности в пожилом возрасте, к сожалению, могут подвести, отмечают в полиции.