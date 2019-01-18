﻿ "Быстрое сердце, ноги медленные": пенсионеров призвали осторожно переходить улицы, Mixnews.lv

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"Быстрое сердце, ноги медленные": пенсионеров призвали осторожно переходить улицы (2)

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Общество | 18 января 2019 года, 08:08

Впервые в Латвии начата информативная кампания по безопасности на дорогах для пожилых людей "Быстрое сердце, но ноги медленные".

Согласно данным Госполиции, пенсионеры чаще всего рискуют пострадать в дорожном движении. Именно пожилые люди зачастую переходят дорогу в неположенном месте. Третья часть или 36% погибших в ДТП являются людьми в возрасте старше 60 лет. Кроме того, каждый третий пешеход-пенсионер является пострадавшим по своей вине.

В прошлом году в аварию попал 231 пожилой человек, 38 из которых были тяжело ранены, а 22 - погибли.

В ходе кампании пенсионеров призывают не переоценивать свои силы и задуматься не только о своей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Если в мыслях еще есть стремительность и уверенность, то физические возможности в пожилом возрасте, к сожалению, могут подвести, отмечают в полиции.

Комментарии 2
12317 минут назад
Пенсионер за рулем- вот где жесть.
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правда жизни1 час назад
"Быстрое сердце, но ноги медленные"
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Мозги ещё медленнее.
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