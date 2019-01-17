﻿ Facebook удалила "скрытые" аккаунты Sputnik, Mixnews.lv

Общество |

Социальная сеть Facebook удалила в странах Балтии и Восточной Европы страницы, которые находились под контролем российского агентства Sputnik, сообщает "Новая Газета" со ссылкой на Verslo zinios.

Как отмечает портал, удаленные аккаунты и страницы позиционировались как независимые, однако после получения достаточного числа подписчиков начинали распространять информацию определенного рода, в том числе направленную против НАТО.

"Мы выяснили, что эти страницы были связаны с сотрудниками Sputnik", — сказал менеджер Facebook по политике кибернетической безопасности Натаниэль Глейхер.

Как сообщает портал Medium.com, главный редактор Sputnik Latvia Валентин Роженцов подтвердил, что издание вело страницы о Латвии.

Всего в странах Балтии, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе социальная сеть удалила 289 страниц и 75 аккаунтов. На рекламу этих проектов было потрачено 118 тысяч евро.

Фото: pixabay.com