﻿ Facebook удалила "скрытые" аккаунты Sputnik, Mixnews.lv

Facebook удалила "скрытые" аккаунты Sputnik (11)

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Общество | 17 января 2019 года, 12:59

Социальная сеть Facebook удалила в странах Балтии и Восточной Европы страницы, которые находились под контролем российского агентства Sputnik, сообщает "Новая Газета" со ссылкой на Verslo zinios.

Как отмечает портал, удаленные аккаунты и страницы позиционировались как независимые, однако после получения достаточного числа подписчиков начинали распространять информацию определенного рода, в том числе направленную против НАТО.

"Мы выяснили, что эти страницы были связаны с сотрудниками Sputnik", — сказал менеджер Facebook по политике кибернетической безопасности Натаниэль Глейхер.

Как сообщает портал Medium.com, главный редактор Sputnik Latvia Валентин Роженцов подтвердил, что издание вело страницы о Латвии.

Всего в странах Балтии, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе социальная сеть удалила 289 страниц и 75 аккаунтов. На рекламу этих проектов было потрачено 118 тысяч евро.

Фото: pixabay.com

Комментарии 11
5535 минут назад
Странно, что они так боятся.Если у них правда,то никакой Спутник не страшен,а если все у вас вранье, то удаляй,не удаляй Спутник ,правда в любом случае победит. Уже в брехню латыССкую только одни патриотсы верят.
1
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Да нет,33 минуты назад
нет никакой избирательной демократии. Демократия одна - руссофобская. Всё остальное - тоталитаризм.
1
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Кум 39 минут назад
А за пронатовскую и русофобскую агитацию тоже удаляют или это такая привычная избирательная демократия?
2
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