﻿ Полиция разыскивает пропавшего без вести в Риге 12-летнего мальчика, Mixnews.lv

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Рижское региональное управление полиции разыскивает Евгения Карпачова (2006 г.р.), которого в последний раз видели 16 января, когда он выходил из своего дома в Риге, по ул. Таллинас.

Его приметы: рост 160 см, спортивного телосложения, волосы коричневые с выкрашенными прядями.

Был одет: красная куртка с серым капюшоном, коричневый шарф, темно-серые спортивные брюки, синяя спортивная обувь.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086200, 110. Или обращаться в ближайший участок полиции.

Фото: Valsts policija