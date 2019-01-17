﻿ Четверть латвийцев подвержены риску бедности, Mixnews.lv

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В 2017 году в Латвии риску бедности были подвержены 446 000 человек или 23,3% жителей - это на 1,2 процентных пункта больше, чем в 2016 году, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

В 2017 году с ростом доходов вырос и порог бедности, составив 367 евро в месяц для домохозяйства, состоящего из одного лица (в 2016 году - 330 евро в месяц) и 770 евро в месяц для семьи из двух взрослых и двух детей (в 2016 году - 694 евро).

Больше всего жителей, подверженных риску бедности, проживают в Латгале (39,2%), меньше всего - в Риге (13,5%). В Видземе риску бедности подвержены 29,2% жителей, в Земгале - 23%, в Курземе - 21,7%, а в окрестностях Риги - 18,6%.

Кроме того больше всего риску бедности подвержены одинокие пенсионеры в возрасте старше 65 лет - в 2017 году таких было 74% (годом ранее - 72,8%). Следующие группы с наибольшим риском бедности - неполные семьи с одним взрослым и детьми (32,6%), лица в возрасте до 64 лет, проживающие одни (31%), многодетные семьи с двумя взрослыми и тремя или более детьми (20,5%).

Меньше всего подверженных риску бедности среди работающих - 8,1% в 2017 году и 8,8% в 2016 году, намного больше их среди безработных (59,5% и 56,6%) и пенсионеров (48,9% и 43,7%).

ЦСУ отмечает, что в последние годы уменьшилось влияние социальных пособий на доходы людей. В 2017 году пособия уменьшили долю подверженных риску бедности на 15,8 процентных пункта, в 2016 году на 17,8 процентных пункта, в 2015 и 2014 годах на 18,4 процентных пункта.

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