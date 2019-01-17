﻿ Назначен суд по делу о петиции с призывом присоединить Латвию к США, Mixnews.lv

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Суд по уголовному делу о петиции с призывом присоединить Латвию к США назначен на 25 сентября 2019 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил автор нашумевшей петиции Денис Бартецкий (в FB Antonio Bandera).

"Пришла повестка из суда. Суд по моему уголовному делу (статья 82.1 – "Публичный призыв к ликвидации независимости Латвии", ныне отменённая) состоится 25 сентября 2019 года. Дело было заведено из-за моей петиции на портале avaaz.org, которая была опубликована в ответ на несоразмерное наказание Максиму Коптелову. Ранее я призвал молодых юристов и студентов юридических факультетов использовать это уголовное дело в качестве практики. Желанием загорелись сразу несколько человек, написали мне. Однако, кто быстро загорается, тот и сгорает быстро. От желающих теперь ни слуху, ни духу – ни на письма, ни на телефонные звонки они не отвечают. Может и к лучшему, что с ними ничего не сложилось.

Ввиду всего вышеизложенного, предложение по адвокату стало снова актуальным. Повторю уже ранее написанное: "Юристы, голодные до практики, это касается также и студентов юридических факультетов, - берите дело, занимайтесь, материалы я вам все предоставлю. Опыт вы точно получите добротный. И не только потому, что обвинение абсурдно, но и потому, что статья, которую мне вменяют уже отменена. Да, если у вас нет лицензии, в суде представлять меня вы, разумеется, не сможете, но опыта и респекта неберётесь. Да и паблисити, если оно вам нужно, я уж тоже как-нибудь обеспечу, уж поверьте…".

До осени ещё есть время", - написал он.

Суть уголовного дела можете прочитать здесь, а предложение к молодым юристам, а также студентам юридических факультетов можете прочитать здесь.

Напомним, 5 ноября 2018 года Генпрокуратура выдвинула обвинения против Бартецкого относительно созданной им в 2016 году петиции. Ему вменяется пункт 1 статьи 82 Уголовного закона Латвии — "Публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики".

Тогда на сайте общественных петиций Avaaz.org стартовал сбор подписей за присоединение Латвии к США. Эта акция Бартецкого стала ответом на решение суда, приговорившего жителя Латвии Максима Коптелова к шести месяцам тюремного заключения за организацию аналогичного сбора подписей за присоединение страны к России.

Фото: pixabay.com