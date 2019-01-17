﻿ В Лиепае русские и латышские школьники устраивают массовые драки, Mixnews.lv

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В Лиепайский участок Госполиции стала все чаще поступать информация о конфликтах между латышскими и русскоязычными подростками из местных школ. Об этом пишет liepajniekiem.lv .

Как сообщается, конфликт стал настолько масштабным, что в соцсетях создаются специальные группы, в которых школьники призывают друг друга участвовать в этих столкновениях.

Периодически в некоторых местах города собираются несколько десятков латышских и русскоязычных школьников и устраивают беспорядки, пишет издание.

Как указал начальник Лиепайского участка Госполиции Ингус Укстиньш, были случаи, когда подростки получали травмы.

Между тем, как сообщает Delfi, в распоряжение полиции поступила информация, что возле 8-й Лиепайской средней школы планируется массовая драка между учениками латышских и русскоязычных школ.

Полиция отреагировала на информацию и сумела предотвратить конфликт. Однако подростки решили все же организовать драку, но уже у Южных фортов. Как отмечается, конфликт был предотвращен и там, однако после этого школьники все равно подрались. Известно, что на текущей неделе один школьник был избит на площади Яниса Чаксте.

Кроме того, полицейские выяснили, что участниками драк были учащиеся 8-й Лиепайской средней школы, 10-й Лиепайской средней школы имени Я. Чаксте, Лиепайской 6-й средней школы им. Я. Райниса, а также 12-й Лиепайской средней школы.

Об участниках конфликтов проинфомированы родители и педагоги.