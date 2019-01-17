﻿ На Украине констатирован рост числа захватов православных храмов, Mixnews.lv

На Украине констатирован рост числа захватов православных храмов (3)
РИА «Новости».На Украине значительно выросло число захватов храмов УПЦ со стороны сторонников «новой украинской церкви», передает
Об этом заявила служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
По данным ОВЦС, на Украине радикалы и местные власти пытаются незаконно перевести приходы УПЦ под юрисдикцию ПЦУ.
Как отмечается, речь идет об инцидентах в Житомирской и Сумской областях Украины.
Источник: РИА Новости
------------------------------------
СМИ писали, что ранее первая в Житомирской община бывшей Украинской православной церкви перешла от Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Однако тогда на официальных ресурсах Житомирской епархии ПЦУ информация о переходе отсутствовала.
Со своей стороны, священники УПЦ МП утверждают, что присутствующие люди якобы не являются религиозной общиной и не имеют права высказывать такое мнение.
Зато верующие, поддерживающие переход в ПЦУ, заявляют, что имеют для этого юридические права. Они также опасаются, что церковники могут похитить из храма драгоценности и имущество общины, поэтому и не пускают их.
Законопроект очень гуманный, потому что дает религиозным общинам новые права. По состоянию на сегодня, для перехода религиозной общины нужно больше половины голосов, а новый законопроект предполагает, что для этого нужно две трети голосов. То есть вариант, что кто-то из членов религиозной общины забыл прийти на заседание и его один голос все решил уже не будет. А если есть две трети голосов, тогда нет вопросов по переходу общины. Если две трети голосов не собралось, тогда процесс продолжается дальше и условия для перехода общины возникнут или не возникнут в будущем.