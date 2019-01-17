﻿ На Украине констатирован рост числа захватов православных храмов, Mixnews.lv

На Украине значительно выросло число захватов храмов УПЦ со стороны сторонников «новой украинской церкви», передает РИА «Новости»

Об этом заявила служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

По данным ОВЦС, на Украине радикалы и местные власти пытаются незаконно перевести приходы УПЦ под юрисдикцию ПЦУ.

Как отмечается, речь идет об инцидентах в Житомирской и Сумской областях Украины.