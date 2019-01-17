﻿ Штраф за "неправильное" пересечение ж/д увеличат в 18 раз, Mixnews.lv

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Максимальный штраф за пересечение железнодорожных путей в неположенном месте планируют увеличить до 125 евро, то есть - почти в 18 раз. Такие изменения предусматривают поправки к Закону о железной дороге, которые 17 января рассматривались на заседании госсекретарей, сообщает Skaties.lv.

Как отмечает Министерство сообщения, повышение размера штрафа связано с тем, что пересечение путей в неположенном месте является в Латвии чрезвычайно актуальной проблемой.

Это угрожает безопасности и порядку движения, жизни людей и здоровью, а также имуществу частных лиц и железнодорожных компаний, подчеркнули в ведомстве.

По статистике предприятия Latvijas dzelzceļš, в течение года происходит от 70 до 100 случаев, когда поезду приходится экстренно тормозить.

Сейчас закон предусматривает, что за пересечение ж/д путей в неположенном месте высказывается предупреждение или налагается штраф до семи евро. Поправки предусматривают, что за такое нарушение будет высказываться предупреждение или полагаться штраф до 125 евро.

Нарушением также считается хождение по железнодорожным путям.

Также планируется увеличить штраф за самовольное и безосновательное использование стоп-крана в поезде - сейчас штраф за такое нарушение составляет от 15 до 35 евро, а может увеличиться до 350 евро.

Кроме того, планируется увеличить штрафы за самовольное перемещение в грузовом поезде, за посадку и высадку во время движения, а также за нахождение на крыше или подножках поезда - с нынешних 15-35 евро штраф может увеличиться до 350 евро.

Фото: Flickr/Konstantin Davidov