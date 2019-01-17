﻿ "Скорая" помощь снимает статус чрезвычайной ситуации, Mixnews.lv

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) приняла решение о прекращении чрезвычайной медицинской ситуации в Рижском региональном центре, сообщила агентству ЛETA представитель СНМП Илзе Букша.

18 января, в 12.00 СНМП организует пресс-конференцию, на которой расскажет о принятом решении.

Как сообщалось, 9 ноября 2018 года СНМП приняла решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре в связи с увольнениями множества медиков из-за низких зарплат и большой нагрузки.

Фото: flickr.com/photos/nmpdienests