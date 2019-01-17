﻿ "Скорая" помощь снимает статус чрезвычайной ситуации, Mixnews.lv

"Скорая" помощь снимает статус чрезвычайной ситуации (2)
18 января, в 12.00 СНМП организует пресс-конференцию, на которой расскажет о принятом решении.
Как сообщалось, 9 ноября 2018 года СНМП приняла решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре в связи с увольнениями множества медиков из-за низких зарплат и большой нагрузки.
Фото: flickr.com/photos/nmpdienests
А что поменялось?Зарплаты выросли или медиков прибавилось?
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Дохнуть меньше стали .......пенсионеры умерли много
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