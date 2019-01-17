﻿ Мэр Даугавпилса: сможем остановить в городе катастрофический спад, Mixnews.lv

Мэр Даугавпилса: сможем остановить в городе катастрофический спад (1)

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Общество | 17 января 2019 года, 21:18

Хотя сегодня представитель "Согласия" Андрей Элксниньш и был избран на должность мэра Даугавпилса при поддержке "Нашей партии", коалиционное соглашение не подписано. Об этом заявил агентству ЛЕТА новый мэр.

Он считает, что "Согласие" приняло единственное правильное решение - взять на себя ответственность за город.

"На должность председателя думы была выдвинута моя кандидатура, и меня поддержали восемь депутатов. Ни я, ни политическое объединение "Согласие" никаких коалиционных соглашений не подписывали", - сказал Элксниньш.

Он заявил, что не надеется на помощь. "Если мне позволят работать, мы сможем остановить катастрофический спад в Даугавпилсе", - сказал новый мэр. По его мнению, самое важное то, что политический бардак наконец прекращен.

Комментарии 1
Адельфина45 минут назад
"По его мнению,...политический бардак наконец прекращен."

Разве? В Латвии-то? Когда? Еще и какой-то "спад" он остановит?
Валерьянки с котами нажрался.
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