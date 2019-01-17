﻿ Мэр Даугавпилса: сможем остановить в городе катастрофический спад, Mixnews.lv

Мэр Даугавпилса: сможем остановить в городе катастрофический спад (1)
Общество | 17 января 2019 года, 21:18
Хотя сегодня представитель "Согласия" Андрей Элксниньш и был избран на должность мэра Даугавпилса при поддержке "Нашей партии", коалиционное соглашение не подписано. Об этом заявил агентству ЛЕТА новый мэр.
Он считает, что "Согласие" приняло единственное правильное решение - взять на себя ответственность за город.
"На должность председателя думы была выдвинута моя кандидатура, и меня поддержали восемь депутатов. Ни я, ни политическое объединение "Согласие" никаких коалиционных соглашений не подписывали", - сказал Элксниньш.
Он заявил, что не надеется на помощь. "Если мне позволят работать, мы сможем остановить катастрофический спад в Даугавпилсе", - сказал новый мэр. По его мнению, самое важное то, что политический бардак наконец прекращен.
Разве? В Латвии-то? Когда? Еще и какой-то "спад" он остановит?
Валерьянки с котами нажрался.