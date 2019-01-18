﻿ Опрос: готовы ли латвийцы отказаться от салютов?, Mixnews.lv

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Встреча 2019 года в Швеции может стать последней, когда частным лицам было разрешено запускать свои салюты и фейерверки. Правительство приняло решение об их запрете, поскольку это травмирует животных, приводит к деградации окружающей среды и мешает многим жителям, пишет skaties.lv.

Что-то похожее может со временем произойти и в Латвии.

Опросы Kantar TNS свидетельствуют о том, что часть латвийцев – 45% - признают, что необходимо ограничить возможности приобретения пиротехники для частных лиц. Однако большая часть общества все-таки пока к этому не готова – 49% жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет указали в опросе, что покупка пиротехники для организации фейерверков в Латвии должна оставаться свободной для всех. 6% опрошенных не имеет мнения по этому вопросу.

Как уже сообщалось, ежегодно отмечается, что после салютов резко вырастает число сбежавших животных, испугавшихся фейерверков, кроме того, использование пиротехники частными лицами приводит к травмам и пожарам.