﻿ В Риге пройдут Крещенские купания, Mixnews.lv

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19 января, на праздник Крещения Господня или Богоявления, во всех православных храмах Латвии пройдет Великое освящение воды. Во многих местах происходит освящение воды в прорубях. В этом году, уже восьмой раз в Риге на берегу реки Даугавы в 13 часов, недалеко от памятника Большому Кристапу пройдет освящение воды и окунание в Иордань.

После чина Великого освящения воды, каждый, у кого будет желание (и если позволяет здоровье), сможет окунуться в освященные воды.

Латвийская Православная церковь напоминает, что каждому, кто решится в этот день окунуться в воду, надо помнить, что это событие несет в себе особое духовное значение, к которому верующие относятся с особой ответственностью, а не сиюминутное желание выставить напоказ окружающим свою смелость и дерзновение погрузиться в ледяную воду.

Очень важно каждому ответственно подойти к состоянию своего здоровья и расценить свои возможности:

-с особой ответственностью данное погружение нужно взвесить людям с каким бы то ни было хроническим заболеванием, в особенности тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, не говоря уже об острых заболеваниях (вирусные инфекции, бронхит, воспаление легких и т.д.);

-рекомендуется ответственно расценить свое активное участие в окунании в освященные воды Даугавы и, связанные с этим, риски людей в почтенном возрасте, беременных и кормящих молодых мамочек;

-за участие детей и подростков в погружении в воды Даугавы непосредственную ответственность несут их родители, серьезно расценив состояние здоровья своих чад и полностью беря за них ответственность.

Ни в коем случае нельзя опускаться в воду людям в состоянии алкогольного опьянения.

Рядом с местом окунания будет поставлен большой тент, в котором можно будет оставить свою одежду и переодеться после погружения в воду, а также будет возможность согреться горячим чаем. Убедительно просим взять с собой полотенце, чтобы в него можно было завернуться сразу же после выхода из воды, и сухую, тёплую одежду, запасную пару носков и соответствующий погодным условиям головной убор.

Каждому, кто отважится окунуться в воду в этот праздник, необходимо помнить, что после окунания:

-надо незамедлительно переодеться в сухую и тёплую одежду; -надо иметь при себе тёплый головной убор;

-как можно скорее надо постараться попасть в теплое помещение, чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья из-за переохлаждения организма.

Окунуться в освященные воды реки Даугавы можно с 13 до 17 часов 19 января.