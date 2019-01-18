﻿ Латвийский гастроэнтеролог: хотите умереть? Тогда продолжайте пить витамины!, Mixnews.lv

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Латвийский врач-гастроэнтеролог и профессор Анатолий Даниланс в эфире LTV1 призвал всех перестать употреблять витамины. Он сослался на исследование, в котором говорится, что употребление витаминов ничего не дает, даже, наоборот, сокращает жизнь.

По его словам, ученые изучали около 300 000 человек на протяжении 30 лет, разделив их на две группы - первая весной и осенью подкрепляла иммунитет витаминами, а вторая - никаких пищевых добавок не пила.

Целью было понять, действительно ли прием витаминов увеличивает годы жизни. Выводы оказались противоположными - те, кто не пил витамины, жили дольше, чем те, кто употреблял их регулярно.

Исследователи заключили, что витамин С и селен можно использовать - они не влияют на продолжительность жизни, а внимательными нужно быть с витаминами групп А, Е и антиоксидантами.

"Если хотите быстрее умереть, каждой весной и осенью пичкайте себя витаминами! У нас принято, что витамины продаются направо и налево, но надо помнить, что они все-таки являются медикаментами", - сказал профессор.

По мнению гастроэнтеролога, большее значение нужно придавать не витаминам, а здоровому образу жизни. По его мнению, больше пользы будет от съеденного лимона, регулярных занятий спортом, полноценного питания и качественного сна.

Напомним, с 15 января в Латвии объявлена эпидемия гриппа, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

Источник: Tvnet.lv

Фото: youtube.com/watch?v=bNYgfTVkwxg