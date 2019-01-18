﻿ Бесплатный каток! Житель Курземе показал дороги в глубинке, Mixnews.lv

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Бесплатный каток! Житель Курземе показал дороги в глубинке (3)

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Общество | 18 января 2019 года, 14:27

Житель поселка Лауциене в Курземе Мартиньш Айнис Рога опубликовал в своем Facebook видео, на котором видно, что региональная дорога в этом населенном пункте превратилась в каток.

На видео молодой человек катается по проезжей части на коньках.

"Участок дороги V1397 в Лауциене!! Все круто!! По этой дороге перевозят школьников, туда и обратно!! Естественно, ездят и машины. Обещали посыпать солью, но о сельских жителях никто не заботится. Может, пожертвуем на государственные дороги?", - прокомментировал видео автор.

Публикацией Мартиньша поделились более 4000 раз. Многие пользователи отметили, что такая ситуация на дорогах наблюдается во многих регионах страны, не только в Лауциене.

Еще один пользователь задается риторическим вопросом, почему автоводители в Латвии не протестуют из-за такого положения дел.

Добавим, в связи с резко меняющейся погодой на территории Латвии, а также скачками температуры воздуха, на дорогах повсеместно образовался гололед.

Фото: Flickr/Ieva Ieva

Комментарии 3
Патриот 20 минут назад
Это Латвия!!! Даже Москву и всю Россию переплюнула по каткам! Так держать! А на налоги можно хорошо покушать и выпить горячего вина, но не всем!
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у них хоть на коньках16 минут назад
у нас на улице в Риге только на танке
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Nov6 минут назад
То же самое могу сказать о Катлакалне! Мы живем всего в 8 км от Риги. Но если чуть съехать от Бауского шоссе в глубинку ( чуть-чуть. 1 км и меньше), то всё превращается в кошмар. Кекавская дума НИКОГДА о нас не думала, не думает и будет думать, И это несмотря на то, что мы платим бешеные налоги на землю и дома! Сволочи.
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