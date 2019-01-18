﻿ Бесплатный каток! Житель Курземе показал дороги в глубинке, Mixnews.lv

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Житель поселка Лауциене в Курземе Мартиньш Айнис Рога опубликовал в своем Facebook видео, на котором видно, что региональная дорога в этом населенном пункте превратилась в каток.

На видео молодой человек катается по проезжей части на коньках.

"Участок дороги V1397 в Лауциене!! Все круто!! По этой дороге перевозят школьников, туда и обратно!! Естественно, ездят и машины. Обещали посыпать солью, но о сельских жителях никто не заботится. Может, пожертвуем на государственные дороги?", - прокомментировал видео автор.

Публикацией Мартиньша поделились более 4000 раз. Многие пользователи отметили, что такая ситуация на дорогах наблюдается во многих регионах страны, не только в Лауциене.

Еще один пользователь задается риторическим вопросом, почему автоводители в Латвии не протестуют из-за такого положения дел.

Добавим, в связи с резко меняющейся погодой на территории Латвии, а также скачками температуры воздуха, на дорогах повсеместно образовался гололед.

Фото: Flickr/Ieva Ieva