﻿ Крещенские купания в Риге отменены, Mixnews.lv

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В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, сооруженные для купаний в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, поврежденных конструкций может создавать угрозу для жизни людей, передает Латвийская православная служба.

Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13:00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские купания в Риге отменены.