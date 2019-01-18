﻿ Крещенские купания в Риге отменены, Mixnews.lv

Крещенские купания в Риге отменены (1)
Общество | 18 января 2019 года, 22:34
В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, сооруженные для купаний в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, поврежденных конструкций может создавать угрозу для жизни людей, передает Латвийская православная служба.
Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13:00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские купания в Риге отменены.
О боги! Как же православные это переживут!?!?!? Как же на залезть зимой в грязные воды Даугавы?
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