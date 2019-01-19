﻿ Рижский ледокол? По Даугаве, ломая лед, проплыла лодка, Mixnews.lv

Рижский ледокол? По Даугаве, ломая лед, проплыла лодка (3)
Общество | 19 января 2019 года, 13:08
В группе "ЕЗДУНЫ" в соцсети Facebook опубликовано видео, на котором видно, как лодка плывет по заледеневшей Даугаве в центре Риги, прокладывая себе дорогу через лед.
"Ребята, а может ну их, эти пробки, эти ямы", - написала автор видео.
Комментаторы сравнили управляющего лодкой с членами экипажа советского парохода "Челюскин", а также с героем киносерии "Пираты Карибского моря" Джеком Воробьем.
Это бригада официальных браконьеров! Они сеть забыли снять выше по течению!(по флажкам видно) Сеть дорогая вот и прут доставать из под льда!
5
Ответить
этот Латвийский ледокол поплыл покорять Арктику :D
3
Ответить
3 GESa i Belarussiju pokorjatj togda uzhe
Ответить