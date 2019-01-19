﻿ Рижский ледокол? По Даугаве, ломая лед, проплыла лодка, Mixnews.lv

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В группе "ЕЗДУНЫ" в соцсети Facebook опубликовано видео, на котором видно, как лодка плывет по заледеневшей Даугаве в центре Риги, прокладывая себе дорогу через лед.

"Ребята, а может ну их, эти пробки, эти ямы", - написала автор видео.

Комментаторы сравнили управляющего лодкой с членами экипажа советского парохода "Челюскин", а также с героем киносерии "Пираты Карибского моря" Джеком Воробьем.