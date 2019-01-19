﻿ Опять иголки? Жительница обнаружила в конфетах кусок железа, Mixnews.lv

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Жительница Латвии обратилась в программу Bez Tabu телеканала TV3 с просьбой предупредить латвийцев о конфетах, которые, по ее словам, представляют опасность, пишет Nra.lv.

Женщна сообщила, что речь идет детском рождественском комплекте с конфетами, который лежал у них дома с прошедших праздников.

"Внутри одной из конфет был кусок металлической проволоки, который попал мне в рот! Выяснили, что конфета произведена на Украине. Называется "Мария", обертка черного цвета с красными цветами. Если у кого-то еще есть такие конфеты, будьте осторожны!", - написала жительница Резекненского края.

Напомним, в октябре прошлого года Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы за неделю получила несколько жалоб в связи с иглами в продуктах питания.

В латвийской Продовольственно-ветеринарной службе, между тем, сообщили, что не получали каких-либо сообщений о том, что в продающихся в латвийских магазинах продуктах питания найдены иглы.