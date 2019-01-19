﻿ Реэмиграция не работает: ирландские латыши не собираются возвращаться на родину, Mixnews.lv

Реэмиграция не работает: ирландские латыши не собираются возвращаться на родину (14)

фото

Общество | 19 января 2019 года, 18:11

Сайт baltic-ireland.ie провел опрос среди латышей, проживающих в Ирландии – им был задан один единственный вопрос: заставил ли вас проект реэмиграции в Латвию задуматься о возвращении? Об этом пишет Nra.lv.

Речь идет о проекте, который нацелен на то, чтобы вернуть живущих за рубежом латышей на родину.

Как отмечает baltic-ireland.ie, в латвийских регионах в данный момент работают координаторы реэмиграции, которые нередко хвастаются своими достижениями в этой сфере. При этом, согласно данным ирландского Департамента по социальной защите, Латвию по-прежнему покидает больше человек, чем возвращается обратно. В 2018 году латвийским гражданам в Ирландии было выдано 1511 идентификационных номеров о постоянном проживании.

В связи с этим сайт решил провести опрос. На вопрос "Заставил ли вас проект реэмиграции в Латвию задуматься о возвращении?" 59% респондентов ответили, что не собираются возвращаться. Еще 26% отметили, что не считают проект эффективным, 15% - что думали о возвращении в Латвию (среди них 11% сказали, что готовы вернуться в независимости от проекта).

Добавим, в 2019 году Министерство охраны среди и регионального развития продолжит проект реэмиграции, в госбюджете на это предусмотрено 152 640 евро.

Комментарии 14
yes53 минуты назад
никто не хочет возвращаться в одну из нищих стран ЕС и где правительство не думает о своём народе
Ответить
.50 минут назад
ну давай patriot напиши что все ломятся в латвию искать работу за 400- 500 евро и платить налоги правителям ,на новый лексус и костюм с галстуком.
Ответить
Кирилл 48 минут назад
Только самые неудачники поедут в лабусятию и то не на долго потому что даже для лошпеков там лучше жить.
Ответить