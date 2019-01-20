﻿ По всей Латвии проходят мероприятия в память баррикад 1991 года, Mixnews.lv

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В воскресенье, 20 января, в Риге и других городах Латвии сегодня пройдут памятные мероприятия в годовщину баррикад 1991 года.

В 9.30 на Лесном кладбище в Риге состоялась церемония возложение цветов, а в 12 часов церемония пройдет у памятника Свободы и возле Бастионной горки.

С 11.00 до 18.00 на Домской площади будет гореть памятный костер, а в 13.30 такой же костер зажжется у здания Сейма. Также сегодня в сопровождении гида можно посетить Музей баррикад.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис сегодня встретится в Музее баррикад 1991 года с участниками баррикад, работниками МВД, пострадавшими во время тех событий, и близкими погибших в январе 1991 года милиционеров Сергея Кононенко и Владимира Гомоновича.

Мероприятия в честь баррикад 1991 года пройдут и в регионах Латвии.

Фото: flickr.com/saeima