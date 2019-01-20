﻿ СМИ: в сирийском Дамаске прогремел взрыв, Mixnews.lv

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СМИ: в сирийском Дамаске прогремел взрыв (2)

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Общество | 20 января 2019 года, 10:36

Взрыв прогремел в воскресенье на окраине Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA, отметив, что речь идет о теракте.

По информации агентства, взрыв произошел на южном участке кольцевой автодороги, поблизости от квартала Кфар-Суса, где находятся правительственные учреждения.

По предварительной информации, среди жителей есть пострадавшие. Их число не уточняется. Взрыв прогремел ранним утром, когда сирийцы направлялись на работу после выходных дней.

Источник: ТАСС

Комментарии 2
Charly14 минуты назад
это твой хозяин сообщил
Трамп заявил о полной победе США над ИГИЛ в Сирии
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Patriot16 минут назад
Kà bija ar Putina gadu atpakal teikto, ka islamisti ir sakauti?
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