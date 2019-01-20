﻿ Синоптики обещают сильное похолодание, Mixnews.lv

Синоптики обещают сильное похолодание
Общество | 20 января 2019 года, 10:48
В ближайшие дни в Латвии ожидается похолодание - температура воздуха местами может опуститься ниже -20 градусов, прогнозируют синоптики.
Облачность будет переменной, местами пройдет снег, а при безветренной и ясной погоде температура воздуха в темное время суток резко понизится.
Не исключено, что уже в ночь на вторник местами в Видземе и Латгале мороз превысит -20 градусов, в то же время в западных регионах страны температура опустится лишь на несколько градусов ниже нуля.
Фото: pixabay.com