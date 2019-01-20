﻿ Синоптики обещают сильное похолодание, Mixnews.lv

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В ближайшие дни в Латвии ожидается похолодание - температура воздуха местами может опуститься ниже -20 градусов, прогнозируют синоптики.

Облачность будет переменной, местами пройдет снег, а при безветренной и ясной погоде температура воздуха в темное время суток резко понизится.

Не исключено, что уже в ночь на вторник местами в Видземе и Латгале мороз превысит -20 градусов, в то же время в западных регионах страны температура опустится лишь на несколько градусов ниже нуля.

Фото: pixabay.com