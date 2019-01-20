﻿ Вейонис о баррикадах: мы проливали кровь и отвоевали свободу у чужой власти, Mixnews.lv

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Каждый год 20 января мы всегда должны помнить о том, что мы отвоевали свободу своей страны у чужой власти, проливая кровь, указал в публичном обращении президент Латвии Раймонд Вейонис.

Глава государства уверен в том, что огонь единства баррикад всегда будет укреплять Латвию и наш народ.

"Он всегда будет означать смелость и героизм для наших детей и их детей, мы встали против танков с голыми руками и боролись с вооруженными бойцами ОМОНа", - подчеркнул политик.

Президент также указал, что своим примером народ может воспитать в детях и молодежи такие ценности как самоотверженность, единство, любовь к родине и готовность всегда постоять за свою страну.

"Сегодня, в день памяти защитников баррикад 1991 года, как и каждый год плечом к плечу на Домской площади у костров стоят люди - участники тех событий, а рядом с ними - молодежь, которая слушает рассказы о тех днях. Сегодня в современной Латвии растет новое поколение, у которого есть знания и навыки, как защитить нашу страну. Потому что будущее у Латвии будет только тогда, если и через десять, двадцать и сто лет здесь будут жить и работать люди, которые в самые тяжелые моменты встанут на защиту своей страны", - отметил Вейонис.

"Так пусть у нас будет достаточно мужества, самоотверженности и единства всегда постоять за свою страну и народ! Пусть в наших сердцах всегда живет память о защитниках баррикад - героях Латвии!" - отмечается в обращении президента.

Фото: flickr.com