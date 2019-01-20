﻿ Мурниеце: мы всегда будем защищать Латвию, Mixnews.lv

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Мурниеце: мы всегда будем защищать Латвию (50)

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Общество | 20 января 2019 года, 16:20

Вспоминая события 1991 года, латвийский народ будет всегда защищать свое государство, заявила председатель Сейма Инара Мурниеце, зажигая памятный костер на Домской площади.

"И сегодня, вспоминая время баррикад, мы ясно знаем, что будем защищать Латвию всегда", - указала политик.

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Она отметила, что это было особенное время, один из тех моментов, когда решалась судьба страны, и народ знал, что должен делать.

"Это был личный выбор, выбор семьи и общий выбор всего народа - защищать Латвию. И сегодня, вспоминая то время, мы ясно знаем, что защищать Латвию будем всегда", - заявила председатель Сейма.

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Мурниеце подчеркнула, что память о баррикадах и чествование их участников крайне важны, и поблагодарила всех, кто защищал Латвию.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 50
Рихтер1 час назад
Гыыыыы!Защитнички мля,что то я ни одного защитника 18-19 августа 1991 года не видел!Ни баррикад ни каких не было-все сразу заговорили по русски,поджали хвосты и только группки возле памятника свободы Москву слушали и дышали через раз!Герои!
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Врач1 час назад
Твайка тут бессильна!
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андрюХА1 час назад
Мы не сеем, мы не пашем,
Мы сидим и говорим.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр,
Трактор в поле дыр-дыр-дыр,
Мы за дружбу и за мир. ....
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