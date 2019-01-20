﻿ Мурниеце: мы всегда будем защищать Латвию, Mixnews.lv

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Вспоминая события 1991 года, латвийский народ будет всегда защищать свое государство, заявила председатель Сейма Инара Мурниеце, зажигая памятный костер на Домской площади.

"И сегодня, вспоминая время баррикад, мы ясно знаем, что будем защищать Латвию всегда", - указала политик.

Она отметила, что это было особенное время, один из тех моментов, когда решалась судьба страны, и народ знал, что должен делать.

"Это был личный выбор, выбор семьи и общий выбор всего народа - защищать Латвию. И сегодня, вспоминая то время, мы ясно знаем, что защищать Латвию будем всегда", - заявила председатель Сейма.

Мурниеце подчеркнула, что память о баррикадах и чествование их участников крайне важны, и поблагодарила всех, кто защищал Латвию.

Фото: flickr.com/saeima