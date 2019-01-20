﻿ Рижская дума хочет установить детекторы дыма в заброшенных домах, Mixnews.lv

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Департамент собственности Рижской думы разрабатывает нормы, чтобы в будущем обязать владельцев заброшенных домов устанавливать в зданиях детекторы дыма или обеспечивать физическую охрану объектов, сообщила агентству LETA представитель департамента Байба Гайлите.

Ввести такие требования предложил депутат Ансис Ансбергс ("Для развития Латвии"). Все разработанные департаментом предложения вначале рассматриваются в ответственных министерствах, правительстве и Сейме, поэтому пока неизвестно, когда они могли бы вступить в силу.

"О том, как именно будут выглядеть эти предложения, пока говорить рано, потому что они находятся в стадии разработки", - сказала Гайлите.

В заброшенных и незаселенных домах часто происходят пожары. Последний крупный пожар произошел в шестиэтажном здании на ул. Калнциема, 2b в конце ноября.

Фото: flickr.com/libchic