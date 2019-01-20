﻿ Синоптики рассказали, какая погода ожидается в понедельник, Mixnews.lv

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в понедельник
Общество | 20 января 2019 года, 18:33
В понедельник, 21 января, тучи с моря принесут обильные осадки - во многих районов Латвии ожидаются сильные снегопады, в том числе в столице, прогнозируют синоптики.
Зона осадков накроет территорию от Рижского залива до Латгале, больше всего снега выпадет в регионах между Ригой и Сигулдой. На остальной части территории страны ожидается небольшая облачность, будет светить солнце.
Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от -1..-3 градуса местами на побережье до -8..-14 градусов на остальной части страны. Днем будет от +1 градуса в Курземе до -9 градусов на северо-востоке Латвии.
В Риге завтра ожидаются снегопад и метель, а температура воздуха будет чуть ниже нуля.
Фото: pixabay.com