﻿ Синоптики рассказали о погоде в понедельник, Mixnews.lv

Общество |

В понедельник, 21 января, тучи с моря принесут обильные осадки - во многих районах Латвии ожидаются сильные снегопады, в том числе в столице, прогнозируют синоптики.

Зона осадков накроет территорию от Рижского залива до Латгале, больше всего снега выпадет в регионах между Ригой и Сигулдой. На остальной части территории страны ожидается небольшая облачность, будет светить солнце.

Минимальная температура воздуха утром составит от -1..-3 градуса. Днем будет от +1 градуса в Курземе до -9 градусов на северо-востоке Латвии.

В Риге ожидаются снегопад и метель, а температура воздуха будет чуть ниже нуля.

Фото: pixabay.com