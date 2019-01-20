﻿ Bezvests.lv: нашелся пропавший в Берлине латвиец, Mixnews.lv

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Нашелся 26-летний житель Латвии Владислав Малиновскис, который с 24 августа 2018 года перестал выходить на связь с родными, хотя до этого регулярно общался и по телефону, и в социальных сетях, сообщает организация Bezvests.lv .

В воскресенье, 20 января, он вышел на связь с друзьями, а затем и с родителями и сообщил, что с ним все в порядке, жив и здоров.

По словам родных, Владислав позвонил им из Германии, из Берлинской библиотеки, где получил доступ к компьютеру и сразу же дал о себе знать, ответил на все сообщения.

Как сообщил организации отец Владислава, в качестве причины своего долгого молчания Владислав назвал отсутствие связи. Парень потерял телефон и ноутбук, с помощью которых он связывался с родными.

Семья найденного Владислава сердечно благодарит всех, кто помогал в поисках пропавшего и переживал за него. Добровольцы Bezvests.lv также благодарят всех, кто принял посильное участие в распространении информации и помогал искать.

Фото: bezvests.lv