﻿ TV3: в рамках дела о двух тоннах кокаина задержан бывший полицейский, Mixnews.lv

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TV3: в рамках дела о двух тоннах кокаина задержан бывший полицейский (6)

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Общество | 20 января 2019 года, 21:08

В рамках дела о найденных в Кокнесе двух тоннах кокаина задержан бывший сотрудник Госполиции Агрис Вайводс, сообщает телеканал TV3.

Кроме того, как отмечает телеканал, сотрудники полиции провели обыск в компании JS Products, однако владелец фирмы Янис Скрабанс успел уехать за границу.

Из Эквадора в Латвию, скорее всего, через голландский порт попал необычайно большой и дорогой груз кокаина. На данный момент в связи с этим делом под стражей находятся три человека, один из них - бывший работник полиции Агрис Вайводс. После увольнения с госслужбы Вайводс работал в фирме, которая занималась перевозками. Автомобиль этой компании мог доставить ящики с опьяняющими веществами в Кокнесскую волость, сообщает TV3.

В соцсети Facebook Вайводс указал в качестве места работы компанию JS products. Телеканал отмечает, что он работал в Госполиции до 2008 года. Согласно неофициальной информации, из дорожной полиции в Айзкраукде Вайводс был вынужден уйти, поскольку, возможно, "прикрывал" нелегальные транзитные грузы.

Напомним, Госполиция в результате международного сотрудничества изъяла две тонны кокаина - самую крупную до сих пор партию этого наркотика в Латвии.

Груз наркотиков был задержан в результате успешной международной операции по пресечению транзита кокаина.

Операция, названная TNT, была проведена 8 января на территории Латвии. По данным эквадорских правоохранительных органов, в ней были задействованы сотрудники полиции Латвии и Управление по борьбе с наркотиками Эквадора.

Комментарии 6
Latviešu Patriots48 минут назад
Agris ir Īstais Latviešu Patriots!
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Патриот1 час назад
Да там до сих пор все такие как Ваиводс! Сами совершают преступления, сами себя отмазывают!
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Brhr55 минут назад
Масло масленное. Не перечитал , бывает.
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